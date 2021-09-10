Європейський Союз надав Україні 48 автомобілів та багато іншого в рамках програми "Право-Поліція".

Національна поліція України отримала від Євросоюзу 18 патрульних автомобілів та 40 автомобілів для підрозділів забезпечення публічної безпеки та порядку. Окрім того, були передані костюми вибухотехніків, дефібрилятори та техніка, загальна сума обладнання та машин складає 3,4 мільйона євро.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії передачі взяли участь голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Нацполіції Ігор Клименко.

За словами Монастирського, передані автомобілі повинні використовуватися виключно для гарантування безпеки та правопорядку громадян.

Читайте такожВ Україні планують почати серійне виробництво 30-мм гранатометних пострілів ВОГТакож правоохоронцям передали 9 дефібриляторів, сучасні сервери та системи зберігання даних, а ще костюми вибухотехніків та супутнє обладнання.

Виконувач обов'язків голови Консультативної місії ЄС (КМЄС) в Україні Фредрік Весслау повідомив, що Європейський Союз надав відповідне обладнання та автомобілі на загальну суму 3,4 млн євро в рамках програми "Право-Поліція".

Сертифікат на обладнання посол ЄС передав голові Національної поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна цього року отримає від США ще один патрульний катер типу Island.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко