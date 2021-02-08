У парламентському комітеті стверджують, що будуть вимагати від силових структур забезпечували постійну охорону лікарів.

У парламенті розробляють зміни до законодавства, якими передбачається забезпечення охорони працівників приймальних відділень медичних закладів та лікарів служби екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив під час прес-конференції "Медичне право в Україні: стан, проблеми та можливі наслідки".

Читайте такожУ Рівному пацієнт побив медиків, залив кров'ю лікарню й випав з вікна (відео)Він зазначив, що юридичний, фізичний і адміністративний захист українських медиків став однією з найбільших проблем у системі охороні здоров’я. При цьому народні депутати не підтримали низку ініціатив, які б мали розв'язати ці проблеми.

За словами Радуцького, комітет готує зміни до закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я", які частково вирішуватимуться ці питання. Також буде посилена кримінальна відповідальність за напади на лікарів.

"Будемо вимагати, щоб силові структури, зокрема, Міністерство внутрішніх справ України, забезпечували постійну охорону лікарів, особливо це стосується медиків приймальних відділень, лікарів екстреної медичної допомоги", - додав голова комітету.

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Автор: Надя Пришляк