Дії народного обранця призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Народному депутатові України повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

Так, за її дорученням прокурори повідомили про підозру нардепу в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Читайте такожСБУ повідомила про підозру "політтехнологу" проросійських ЗМІ (фото, відео)Слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.

"Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій", - йдеться у повідомленні Венедіктової.

Зазначається, що доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

"Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - заявила генпрокурор.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко