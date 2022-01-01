Зеленський наголосив, що одразу за ними ці слова забудуть й всі українські військові.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступного року українські ветерани забудуть слова "квартирна черга".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час новорічного звернення до українців.

"Ми не забули своїх ветеранів. І в наступному році вони забудуть слова "квартирна черга". І фото з побратимами, разом з якими боронили власну землю, повісити у власному житлі зможуть усі ветерани війни на Донбасі. А одразу за ними – всі наші військові. Вірю, це буде фото з мирного Донецька, Луганська, Криму", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що країна не забула й добровольців, адже тисячі з них отримали статус учасника бойових дій, а один - звання Героя України.

Читайте такожЗеленський у своїй новорічній промові згадав про олігархів, ціни на газ та ринок землі (відео)"Вперше, до речі, серед добровольців. Хоча вони і всі, хто захищає Україну, для нас давно вже герої. І тут важливе не звання, а визнання. Ця нагорода – не про державну політику, а про державну порядність. Ми не пишаємося тим, що нарешті це зробили. Ми соромимося того, що це не було зроблено досі", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні на кінець 2013 року на квартирному обліку перебувало 807,7 тис. сімей і самотніх громадян, що на 20,9% (214 тис.) менше, ніж на кінець 2012 року.

В Україні на кінець 2014 року на квартирному обліку перебували 657,2 тис. сімей і самотніх громадян, що на 18,6% (150,5 тис.) менше, ніж на кінець 2013 року, повідомляє Державна служба статистики.

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