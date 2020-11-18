Глава МЗС наголосив, що Україна буде вітати всі інструменти та формати посилення присутності НАТО у регіоні Чорного моря.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) єдиною альтернативою наданню Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляє МЗС України, Кулеба взяв участь в онлайн-конференції “Шлях до Варшавського безпекового форуму”.

Зокрема, у рамках дискусійної панелі щодо безпеки регіону Чорного моря у нього запитали, чи Україна прагне отримати План дій щодо членства у НАТО.

“Єдина альтернатива наданню Україні Плану дій щодо членства - це членство України в НАТО”, - наголосив Кулеба.

Він також нагадав, що більшість українців підтримують вступ України до НАТО, і ця підтримка з року в рік зростає.

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На думку глави МЗС України, східний фланг НАТО має максимально активно взаємодіяти з Україною та Грузією, які прагнуть стати членами Альянсу та гарантують безпеку Європи, зокрема Чорноморського регіону.

“Ми всі природні союзники по Чорному морю. Україна буде вітати всі інструменти та формати посилення присутності НАТО у регіоні Чорного моря, які також включатимуть активніше залучення України та Грузії”, - заявив він.

Кулеба також поінформував присутніх про загрози зростаючої мілітаризації тимчасово окупованого Криму та окремо звернув увагу на можливе розміщення Росією ядерної зброї на півострові.

План дій щодо членства України в НАТО: яка ситуація сьогодні

8 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що Україні потрібен План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

31 жовтня 2019 року заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Беттіна Каденбах заявила, що в Альянсі не бажають спекулювати щодо часових рамок отримання Україною Плану дій щодо членства.

25 жовтня 2019 року на той момент віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що подана Україною у 2008 році заявка на отримання ПДЧ в НАТО досі є чинною, тому нову подавати не потрібно.

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Автор: Віталій Саєнко