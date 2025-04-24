Президент України підкреслив, що якщо Росія віддасть наказ про припинення вогню своїм командирам - війна закінчиться.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що першим кроком до завершення війни має стати повне і безумовне припинення вогню, і відповідне рішення залежить виключно від Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою. Він повідомив, що у першу чергу сьогодні говорив з Рамафоcою при необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку продовжує вести Росія проти України.

"Вважаю, що дуже правильні слова - потрібне припинення вогню. Безумовне припинення вогню. І я погоджувався, і говорив у відповідь, що усе залежить від бажання Росії. Саме у Москві мають ухвалити рішення про тишу - віддати потрібні наказати їхній російській армії", - наголосив Зеленський.

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Як додав глава держави, цього року була можливість припинити вогонь на Великдень, і Україна була абсолютно готова на це.

"І діяли дзеркально. Абсолютно. На тишу відповідали тишею. Але від російських ударів захищалися. На жаль, після Великодня Росія поновила штурми на фронті та удари по нашим містам, по нашим селам, по цивільній інфраструктурі", - сказав Зеленський.

Він додав, що говорив з президентом ПАР про важливість максимального об'єднання глобальних зусиль і потребу тиску на Росію, аби закінчити війну. "Тиск заради миру", - відзначив Зеленський.

Окремо президент України розповів, хто має бути гарантом безпеки для України.

"Перед тим, як говорити, хто може бути гарантом, треба зрозуміти, гарантом чого? Ми дуже надіємося і віримо, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути сильніше і буде повне припинення вогню. Але є дуже серйозний момент. Хто буде гарантом - передовсім гарантій безпеки для України? Бо не хочеться, щоби це був заморожений конфлікт, і через рік, два, три знову почнеться війна. І у цьому всі повинні бути зацікавлені. Що гарантами можуть сильні країни або сильні союзники", - сказав Зеленський.

Він додав, що не хоче дуже багато говорити про НАТО, але на європейському континенті це зрозумілий формат безпеки.

"І якщо союзники не підтримують нішу участь в НАТО, ми говоримо завжди - якщо ви не підтримуєте, це ви, бо ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається воно нам чи не подобається, але ви вільні люди. Це ваше рішення. Окей, дайте нам інші гарантії безпеки. І ми хочемо, щоб серед гарантерів безпеки були сильні гравці, у кого є сила. Хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію. Безумовно, економічний. Безмовно, історичний. Безумовно, повинні бути Сполучені Штати Америки. Безумовно, повинна бути Європа", - відзначив Зеленський.

Він додав, що Україна хоче, аби увесь світ підтримував мирні ініціативи і змусив Росію припинити цю війну.

Також на його переконання, немає сенсу до встановлення повного припинення вогню говорити про будь-які червоні лінії. "Повірте мені, це втягування у дуже довгий процес, у дуже довгу війну, яка може йти дуже довго. Припинення вогню - це політична воля. Воля, щоб показати, що сторони хочуть закінчити війну. А інші сторони допоможуть її завершити", - вважає Зеленський.

Що відомо щодо російських атак по Україні

Як повідомляв УНІАН, на переконання Зеленського, якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню, то їй необхідно зупиняти масові удари по Україні.

Водночас, Росія продовжує здійснювати повітряний терор проти мирних українських міст та цивільного населення. Цієї ночі було кілька хвиль запуску Росією ракет різних типів і ударних дронів. У Києві внаслідок атаки щонайменше 8 людей загинуло. Ще 90 людей отримали поранення, 44 з них перебувають у лікарнях.

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