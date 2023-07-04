Українська сторона заявила грузинському послу, що таке ставлення до Саакашвілі є неприйнятним, і грузинська влада має припинити знущання над громадянином України.

Послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій для пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася із Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. "На виконання доручення президента України 4 липня до МЗС України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грузинському дипломату було заявлено, що таке ставлення до Саакашвілі є абсолютно неприйнятним, і грузинська влада має припинити знущання над громадянином України.

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"У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася. Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду", - зазначили в МЗС.

Ситуація навколо Саакашвілі

Під час засідання Тбіліського міського суду 3 липня у справі про розгін мітингу у 2007 році Саакашвілі нажахав станом свого тіла.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії, висловити йому протест та закликати його протягом 48 годин поїхати до Тбілісі для консультацій через ситуацію із Саакашвілі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на доручення Зеленського заявив, що через ситуацію з Саакашвілі із послом Грузії буде проведена жорстка розмова, він поїде до Тбілісі.

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