Президент нагадав, що фашисти у свій час повністю окупували Європу, однак домоглися лише ненависті та почуття провини у молодих поколінь.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що не можна силою і такою безлюдяністю перемогти нашу державу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

Зеленський нагадав, що росіяни хочуть зробити "коридори" до Придністров'я та до Криму.

"Усі ці ризики є. Я не вірю, що ці люди будуть зупинятися. Якщо ми їх будемо зупиняти, тоді й перемовини будуть, якщо ми зможемо зміцнити свої позиції, тоді й зміцниться моя позиція на перемовинах", - наголосив він.

На думку президента, українці довели, що "не можна силою і такою безлюдяністю перемогти нашу державу".

"Це неможливо. Що вони з нею будуть робити потім?... Всі люди їх ненавидять", - підкреслив він.

Зеленський нагадав, що фашисти у свій час повністю окупували Європу.

"І що? Що вони змогли? Люди їх полюбили? Ні. Вони багатше стали? Ні… Вони досягли одного, що всі ці покоління, молоді покоління Німеччини, які не причетні до цього, завжди відчувають, що вони історично мають цю провину. Тому я не розумію, для чого ще один коридор, ще одна країна", - додав він.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 18 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 2072 мирних жителі. 2818 людей були поранені.

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