Олексій Арестович порадив любителям РФ покинути окуповані території України.

Російська Федерація повинна відповісти за залучення до "виборів" до Державної думи жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Покарання можуть понести й українці, які брали участь у виборах до Держдуми РФ

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв'ю телеканалу "Дом".

За його словами, питання щодо форми та термінів відповідальності РФ за так звані вибори до Держдуми РФ вирішуються дипломатією США та українським військово-політичним керівництвом.

"Думаю, що в промові президента на Генасамблеї ООН буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні української держави, то, як відомо, Рада національної безпеки й оборони 17 вересня ввела санкції проти тих людей, які організовують і проводять такі "вибори", - нагадав спікер ТКГ.

Читайте також"Путінські посіпаки": під російським посольством у Києві біженець з РФ влаштував одиночний пікетПри цьому він вказав, що відповідальність звичайних жителів окупованих територій за участь у виборах залежить від їх залученості в процес, тому не можна "всіх одним миром мазати".

"Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище: не "голосуєш" - ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли й пішли", - зазначив Арестович.

За його словами, всі рішення будуть приймати після повернення Криму та Донбасу.

"Ми відокремимо зерна від полови. Будемо розбиратися в кожному випадку окремо. Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають. Постраждають в першу чергу ті, які приймали відповідні рішення і виступали посібниками окупантів", - підкреслив політик.

Також він порадив посібникам окупантів покинути окуповані території України, тому що залишитися "буде не найкращим рішенням для них".

Голосування на виборах до Держдуми РФ: що відомо

18 вересня в Росії завершився другий з трьох днів голосування на виборах до Державної Думи, на яких можуть голосувати як жителі окупованого Криму, так і Донбасу.

Раніше, 16 вересня, ватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін заявляв, що окупаційна влада організовує 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, а також спрощений прикордонний контроль для охочих проголосувати на виборах в РФ. Крім того, жителям окупованих територій України дозволено голосувати дистанційно через російський портал "держпослуги". Однак, щоб проголосувати, вони повинні мати російське громадянство.

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окупованого Донбасу отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою. За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова, на окупованому Донбасі паспорти РФ вже отримали від 630 до 740 тисяч осіб.

На останньому засіданні 17 квітня РНБО вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

19 вересня народний депутат з фракції "Слуга народу" і представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський зазначив, що вибори до Держдуми РФ вперше може не визнати міжнародне співтовариство. Причина тому-залучення до виборів жителів ОРДЛО.

Автор: Анастасія Горбачова