Глава МЗС запевняє, що президент не перейде жодної "червоної лінії".

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижу 16 квітня в ході перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцдером Німеччини Ангелою Меркель не поступиться жодною принциповою позицією України.

Читайте такожЗеленський: настав час надати Україні плани дій щодо вступу в НАТО та ЄСЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Зокрема, главу МЗС попрохали прокоментувати повідомлення, що президент Франції Еммануель Макрон запропонує президенту України Володимиру Зеленському вирішити питання подачі води до окупованого Криму.

"Між президентами України і Франції завтра буде абсолютно відверта розмова, і запевняю вас, що президент України не поступиться жодною принциповою позицією України і не перетне жодної "червоної лінії" нашої країни, захищаючи наші інтереси", - заявив Кулеба.

Він сказав, що Україні важливо розмовляти з Францією, бо вона є важливим міжнародним гравцем і учасником "нормандського формату".

Також Кулеба додав, що завтра у Парижі до перемовин приєднається канцлер Ангела Меркель через відеозв'язок, за участі якої відбудеться тристороння розмова.

"Ми готові провести повноцінний саміт "нормандської четвірки" і говорити з Путіним у цьому форматі безпосередньо, але на жаль, Російська Федерація уникає такого формату", - заявив Кулеба.

Зустріч Зеленського і Макрона 16 квітня: що відомо

Зеленський і Макрон 16 квітня у Парижі після зустрічі у форматі "віч-на-віч" проведуть відеозустріч з Меркель. Лідери країн обговорюватимуть ситуацію на сході України.

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Автор: Віталій Саєнко