Президент України планує відвідати Францію з офіційним візитом 16 квітня.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приєднається по відеозв'язку до переговорів президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Читайте такожЗеленський відвідає Париж наступного тижня -посолПро це пише ZN.UA з посиланням на джерела.

«Ці переговори у форматі тріо показують, що розмови, що нібито Путін буде говорити про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна - розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті - свідчення підтримки України з боку Франції та Німеччини», - заявило джерело.

Візит Зеленського до Франції: що відомо

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 квітня відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

При цьому головними темами візиту будуть нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної й надійної судової влади.

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Автор: Катерина Шварц