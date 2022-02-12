Посольство в Києві продовжить роботу, але дипломатичний персонал буде скорочено.

Німеччина посилює заходи щодо гарантування безпеки своїх співробітників в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок.

"Я вирішила посилити вже вжиті заходи щодо запобігання кризі. Наразі в Міністерстві закордонних справ відбувається нарада з відповідними відомствами та органами безпеки для реалізації цих рішень", - цитує Бербок у твиттері МЗС Німеччини.

Бербок також зазначила, що посольство в Києві продовжить роботу, але дипломатичний персонал буде скорочено.

Крім того, Генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базувалося в Дніпрі, буде тимчасово перенесено до Львова.

Як повідомляв УНІАН, на тлі загострення ситуації на українському кордоні та зростаючого ризику військового вторгнення російських військ на територію України, уряд Німеччини закликав своїх громадян виїхати з України. Громадян Німеччини просять оцінити важливість їхнього перебування в Україні та, якщо воно не є вкрай необхідним, залишити країну.

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