В Україні переконані, що Німеччина має можливість хоча б частково змінити своє рішення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у вічі федеральному міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок під час її візиту до Києва, що у німецькому законодавстві немає заборони на постачання зброї Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Це питання надзвичайно складне. Новий німецький уряд перебуває під серйозним внутрішнім і зовнішнім тиском з приводу цієї позиції. Я чесно сказав Анналені Бербок: ваша позиція є несправедливою. І друге: ми проаналізували усю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї в Україну. Тому - це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить воно може бути, принаймні, частково модифіковано", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що після візиту до Києва його німецька колега відбула до Берліна.

"Уряд німецький вже настраждався через це питання достатньо. Вони чудово все знають і розуміють. Рішення за ними. Тепер ми подивимося, який крок вони зроблять", - додав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово просила Німеччину надати їй зброю.

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Однак глава МЗС Бербок та канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

19 січня Україна зверталась до Міністерства оборони ФРН з проханням надати 100 тис. шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі й зенітні комплекси.Берлін тоді погодився передати Києву 5,3 млн євро на польовий госпіталь та 5 тис. шоломів.

На початку лютого українське посольство в ФРН знову звернулось до німецького уряду з проханням щодо постачання зброї.

За даними видання Süddeutsche Zeitung, Україна просить надати їй зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження, боєприпаси тощо.

Також, як заявляв міністр оборони Олексій Резніков, Німеччина блокує придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання), й Україна просить припинити ці дії.

Кулеба повідомив про намір продовжувати переконувати Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.