Деякі західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки називали можливі дати вторгнення Росії на територію України, йшлося про напад 15-16 лютого.

Ніякого наступу з боку Російської Федерації в ті дні, які всіма визначаються, не буде.

Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук після наради за участю керівництва Верховної Ради, лідерів фракцій та груп, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова.

Він зазначив, що ця зустріч відбувалася "в режимі державної таємниці", тому деталі ніхто не розповідатиме. Стефанчук сказав: "Все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму, що ніякого наступу в ті дні, які всіма визначаються, не буде".

"Це є складова інформаційної атаки проти України. Були наведені відповідні факти, були наведені відповідні контрдії, які здійснюються урядом, нашими колегами із силового блоку, з розвідувального блоку", - додав Стефанчук та закликав зберігати спокій і єднання один з одним.

На нараді були всі фракції, крім ОПЗЖ, яка відмовилась від участі в цьому заході.

Як повідомляв УНІАН, деякі західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки називали можливі дати вторгнення Росії на територію України. Мова йшла про те, що Кремль нападе 15-16 лютого.

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