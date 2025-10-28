Люблю різдвяні подарунки: у Нідерландах натякнули на конфіскацію заморожених активів РФ

Також Нідерланди допоможуть Україні в енергетичному секторі.

Нідерланди підтримують передачу Україні заморожених російських активів. Про це під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомив міністр закордонних справ країни Девід ван Віл, передає кореспондент УНІАН.

"Ці кошти дуже потрібні для забезпечення безпеки українського бюджету. Але нам потрібно розглянути питання щодо людей та фінансів. Звичайно, така країна, як Бельгія, яка володіє більшістю коштів, захоче отримати гарантії, що ми зробимо це колективно. Але, дивлячись на все, що потрібно вирішити, я сподіваюся, що ми зможемо досягти згоди з цього питання. Але я не знаю, чи це буде до Різдва. Я люблю різдвяні подарунки, тому сподіваюся, що так буде для нас, а також для України", - сказав міністр.

Нідерланди допоможуть енергетичному сектору України

Також міністр закордонних справах Нідерландів повідомив, що країна надасть Україні допомогу в розмірі 25 млн євро у межах "енергетичної коаліції". За його словами, ці кошти будуть направлені на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу для України.

Під час зустрічі президент Володимир Зеленський подякував Нідерландам за підтримку України. Він також додав, що Україна вже розуміє, де взяти 1,2 млрд євро на закупівлю газу для проходження опалювального сезону. Водночас, за його словами, Україні може знадобиться ще близько 800 млн євро.

"Ми дуже вдячні уряду Нідерландів за всю підтримку з початку війни... Нещодавно було ухвалено рішення створення коаліції підтримки енергетичного сектору України. І ми відразу почули підтримку Норвегії, Нідерландів…", - сказав Зеленський.

Також президент України висловився щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Він зазначив, що Україна підтримує політику США щодо будь-яких обмежень на постання енергоносіїв з Росії.

"Вони витрачають гроші з нафти, газу на війну. Ми бачимо сигнали щодо запровадження санкцій президентом Трампом. Ми бачимо реакцію Індії, яка вже говорить, що вони будуть зменшувати постачання російської нафти. Це важливо", - сказав Зеленський.

Водночас він додав, що Китай продовжує співпрацювати з РФ, імпортуючи звідти енергоресурси.

"Якщо президенту Трампу вдасться знайти порозуміння з Китаєм, щоб зменшити імпорт російської енергетики, це нам дуже допоможе", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше журналісти Bloomberg повідомляли, що Італія готує 12-й пакет допомоги Україні. Зазначається, що до нього мають увійти зокрема боєприпаси та ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

Водночас Politico пише, що ЄС не готовий вилучити російські активи, аби передати їх Україні. Як зазначила Хаджа Лахбіб, колишня міністерка закордонних справ Бельгії, ці активи належать Центральному банку РФ і захищені міжнародним правом, яке має дотримуватися.

