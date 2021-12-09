Водночас, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що наразі вивчаються усі можливі варіанти посилення стійкості України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бербок сказала у Брюсселі на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

"Ми також підкреслили нашу спільну солідарність з Україною, оскільки для нас важливо, що ми як європейці відстоюємо цінності і наше спільне європейське майбутнє разом", - наголосила Бербок.

Читайте такожСША погоджують з Німеччиною закриття "труби Путіна" у разі наступу РФ, але мають й запасний варіантОкремо глава МЗС Німеччини наголосила, що Євросоюз повинен зберігати тиск на режим Олександра Лукашенка у Мінську.

Своєю чергою, Боррель сказав, що сьогодні з Бербок обговорив воєнне нарощення Росії на кордонах України.

Високий представник ЄС підтвердив тверду відданість для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми готові застосувати усі інструменти, які маємо у наявності, і ми вивчаємо способи посилення стійкості українців", - наголосив Боррель.

Позиція нової коаліції Німеччини щодо України

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною, зокрема у галузях відновлювальних джерел енергії, виробництва водню.

Новим канцлером ФРН стане Олаф Шольц (СДПГ).

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про існуючі ризики вторгнення Росії до України.

У Шольца поцікавилися, що готовий новий уряд призупинити "Північний потік-2" у відповідь на шантаж Росії наступом на Україну. На що майбутній канцлер відповів без уточнень щодо долі проекту РФ: "Безпека у Європі передбачає дотримання принципів".

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Автор: Віталій Саєнко