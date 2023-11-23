Видання зазначило, що Україні потрібен більш системний підхід до постачання зброї, а не просто пожертвування партнерами запасів надлишків і застарілої зброї.

Президент Володимир Зеленський стурбований тим, що війна в Україні перетворилася на "шоу", на яке втомилися дивитися західні союзники.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times. Журналісти відзначили, що не дивлячись ні на що, підтримка України залишається твердою серед вищого керівництва США і Європи. Однак, більш серйозне питання полягає в тому, як довго союзники зможуть зберігати зобов'язання на вищому рівні, якщо війна, ймовірно, переросте в затяжну. Ще більш тривожною перспективою є можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США.

"Західним союзникам слід зробити конкретні економічні та військові кроки, які могли б допомогти переконати Україну в довгостроковій підтримці. Вони також стануть потужною демонстрацією для російського президента Володимира Путіна, який, можливо, зараз відчуває, що шанси змінилися на його користь і він зможе пережити Захід", - йдеться в матеріалі.

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ЄС повинен швидко знайти спосіб узгодити кредит для України на суму 50 млрд євро, який передбачає фінансування протягом 4 років, забезпечуючи деяку гарантію майбутньої західної допомоги.

Журналісти відзначили, що Євросоюзу слід також прискорити реалізацію узгоджених минулого місяця планів по використанню мільярдів євро доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Видання зазначило, що Брюссель в даний час обговорює 12-й пакет антиросійських санкцій, включаючи заборону на імпорт російських алмазів. Але ЄС і США повинні зробити більше, щоб перекрити лазівки і посилити існуючі заходи, включаючи ключову межу цін на нафту.

ЄС повинен жорсткіше обмежити передачу стратегічних технологій, таких як мікрочіпи, і витрачати більше коштів на митне забезпечення на своїх кордонах.

Щодо фронту, то союзникам України потрібно прискорити постачання винищувачів та навчання українських пілотів, щоб забезпечити життєво важливе прикриття з повітря наземним військам. "Їм потрібен більш системний підхід до постачання зброї, а не просто пожертвування запасів надлишків і застарілої зброї. Столицям ЄС слід мобілізувати інвестиції і умовити виробників зброї розширити потужності, об'єднуючи замовлення і підписуючи їх на більш тривалий термін", - написало видання.

Також журналісти відзначили, що лідери ЄС повинні запросити Україну в грудні почати переговори про членство, незважаючи на позицію Угорщини. "Як тільки конфлікт закінчиться, Україна повинна зрозуміти, що знаходиться на шляху до того, щоб стати повноцінною частиною "європейської сім'ї". А до тих пір Києву потрібна впевненість у тому, що його союзники готові надати допомогу, необхідну для перемоги, або для вступу в переговори з максимально сильною рукою", - підсумувало видання.

Допомога західних союзників

Західні партнери допомагають Україні в боротьбі з російськими окупантами. Однак, якщо на початку війни підтримка була активнішою, то зараз вона знизила свої темпи. Останнім часом на виділення військової допомоги йде все більше місяців.

Однак, однією з хороших новин стало те, що правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 млрд євро.

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