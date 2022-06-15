Для боротьби з Росією потрібні додаткові санкції, які мають бути прийняті не тільки на рівні ЄС.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, президент країни-агресора Володимир Путін розраховує на те, що скоро Захід втомиться від війни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, повідомляє РАР.

"Ми маємо активно протидіяти будь-якій можливій втомі, тому що війна в Україні триває, там щодня гинуть люди, щодня там гинуть діти та жінки, щодня руйнується інфраструктура", – сказав Пшидач.

Дипломат також зазначив, що для боротьби з Росією потрібні додаткові санкції, які мають бути прийняті не тільки на рівні ЄС, а також G7 та іншими євроатлантичними партнерами – США або Японією.

На питання, коли шостий пакет санкцій ЄС почне давати "відчутні" результати, він відповів, що "в найближчі кілька місяців" імпорт нафти з Росії поступово знизиться.

Втома від війни в Україні:

9 червня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила про те, що Кремль чекає, коли Захід втомиться від війни в Україні.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступала Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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