До президента США Джо Байдена позитивно ставляться 89% українців.

У громадян України є керівники двох держав, до яких негативне ставлення близьке до 100%.

Як показало загальнонаціональне опитування в умовах війни, проведене Соціологічною групою "Рейтинг", абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до очільників Білорусі (95%) та Росії (98%).

За даними опитування, президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон – іноземні очільники, до яких спостерігається найвищий показник позитивного ставлення серед українців – понад 90% (74-76% повністю позитивно, ще 15-16% – скоріше позитивно). До президента США Джо Байдена позитивно ставляться 89%, президента Литви Ґітанаса Наусєди – 73%, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – 71%, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана – 59%, президента Франції Емманюеля Макрона – 58%, президента Румунії Клауса Йоганніса – 50% (не знають його – 30%), прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі – 45% (не знають його – 25%), канцлера Німеччини Шольца – 41%.

Також, за даними опитування, до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переважає негативне ставлення – 53%, а позитивно ставляться до нього 20%, не знають його – 20%.

"За останні два місяці покращилося ставлення до канцлера Шольца, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, погіршилося – до президента Туреччини Ердогана та президента Франції Макрона",- зазначають в групі "Рейтинг".

Як проводилось опитування

Опитування було проведено 18-19 червня 2022 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.