В посольстві України у Латвії заявили, що проросійські сили розпочали проти нього та посла Олександра Міщенка кампанію з дискредитації.
Читайте такожЗеленський і Джонсон обговорили загострення на ДонбасіПро це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.
"За інформацією Посольства, у зв’язку із принциповою позицією Посла України в Латвії О.Міщенка щодо викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля – Об’єднання українських товариств Латвії, проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації Посла України і Посольства шляхом компіляції та фальсифікації висловів Посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що проросійські сили використовують відеоматеріали інтерв’ю Міщенка для Radio Baltkom.
"Поява подібного роду матеріалів вчергове засвідчує антиукраїнську сутність так званої української організації "Об’єднання українських товариств Латвії", яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - підкреслили у посольстві.
Що цьому передувало
- Раніше Світовий конґрес українців (СКУ) виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ.
- Зазначається, що конгрес прийняв таке рішення вперше за свою понад 50-річну історію. ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії.
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