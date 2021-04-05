Відзначається, що проросійські сили використовують відеоматеріали старого інтерв’ю Міщенка.

В посольстві України у Латвії заявили, що проросійські сили розпочали проти нього та посла Олександра Міщенка кампанію з дискредитації.

Читайте такожЗеленський і Джонсон обговорили загострення на ДонбасіПро це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

"За інформацією Посольства, у зв’язку із принциповою позицією Посла України в Латвії О.Міщенка щодо викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля – Об’єднання українських товариств Латвії, проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації Посла України і Посольства шляхом компіляції та фальсифікації висловів Посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що проросійські сили використовують відеоматеріали інтерв’ю Міщенка для Radio Baltkom.

"Поява подібного роду матеріалів вчергове засвідчує антиукраїнську сутність так званої української організації "Об’єднання українських товариств Латвії", яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - підкреслили у посольстві.

Що цьому передувало

Раніше Світовий конґрес українців (СКУ) виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ.

Зазначається, що конгрес прийняв таке рішення вперше за свою понад 50-річну історію. ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії.

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Автор: Людмила Жерновська