Відповідне рішення була прийнято за результатами тривалого моніторингу діяльності організації.

Світовий конґрес українців (СКУ) виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці СКУ з посиланням на рішення Ради директорів організації від 13 березня 2021 р.

Зазначається, що ухвала була прийнята за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ, офіційного спілкування з його проводом із наданням доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ. Були проведені також консультації з провідними українцями в Латвії.

"На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "руського міра"; поширення дезінформації про війну на сході України та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською хунтою", яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію гідності; просування ідеї про створення "новоросійської республіки"; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора", - повідомляють в СКУ.

Зазначається, що конгрес прийняв таке рішення вперше за свою понад 50-річну історію. Звертається увага, що ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії.

СКУ наголошує, що буде взаємодіяти зі своїми складовими організаціями в Латвії, щоб підсилити українські патріотичні сили та підтримати формування нового центрального представництва українців у Латвії для здійснення проукраїнської громадської діяльності.

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Світовий конґрес українців: що відомо

Світовий конґрес українців - неприбуткова організація, заснована в 1967 році в Нью-Йорку під назвою Світовий Конґрес Вільних Українців (СКВУ). У 1993 році назва була змінена на сучасну.

Метою об'єднання є допомога українському народові у його змаганнях за волю і державну незалежність та координація діяльності своїх членів. СКУ об'єднує 20 млн українців у 133 країнах світу.

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Автор: Інна Андаліцька