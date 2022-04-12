Російський диктатор пообіцяв, що зробить це, але не уточнив, коли саме.

Невизнаний президент Білорусі вкотре випрошував у російського диктатора Володимира Путіна звання полковника. Лідер РФ погодився це зробити.

Про це обидва публічно поговорили на прес-конференції за підсумками перемовин.

Один із журналістів запитав Путіна, чи присвоїв він Лукашенку звання полковника, той відповів: "Олександр Григорович не потребує того, щоб глава іншої держави присвоював йому звання. Він сам великий начальник".

Лукашенко парирував: "Було б непогано, якби я також був полковником. Правда у тому, що він (Путін - УНІАН) мені обіцяв, але досі не присвоїв".

Путін відповів: "Якщо обіцяв – зробимо".

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Лукашенко заявив, що Путін обіцяв йому військове звання полковника, але поки не дотримався своєї обіцянки.

"Я підполковник, я ж не можу собі зірку генералісимуса повісити, або генерала. Путін – полковник, обіцяв мені звання полковника, досі не присвоїв", – обурився білоруський політик у розмові з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

На уточнювальне питання, яке військове звання може надати йому президент Росії, Лукашенко відповів: "Полковника російської армії".

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