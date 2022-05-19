Маляр звернулася до активістів, які намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини.

Заяви РФ про можливу заборону обміну українських захисників "Азовсталі" - політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання (...). Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку і в ході переговорів звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил. Тому ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і пропагандистську мету для внутрішнього російського споживання", - зазначила Маляр.

Вона підкреслила, що всі повинні розуміти важливість процесу попри бажання отримати більше інформації.

"Тривають переговори, тому що сама операція порятунку має кілька складних етапів. Цей процес дуже чутливий. Будь - яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може нашкодити і самому процесу, і нашим захисникам", - зазначила Маляр.

Вона також звернулася до активістів, які намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини.

"Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес переговорів. Це історія, якою повинні займатися професіонали", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, в ОП також прокоментували процес переговорів про обмін бійців "Азовсталі".

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