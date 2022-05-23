Пріоритетом організації є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами.

Інформація про кількість і персональні дані виведених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, яку має чи матиме у своєму розпорядженні Міжнародний Комітет Червоного Хреста, залишиться конфіденційною та публічно не оприлюднюватиметься.

Про це "Укрінформу" повідомила представниця організації Мірелла Ходейб, відповідаючи на запитання, скільки українських військових, виведених з "Азовсталі", включно з пораненими, наразі було зареєстровано МКЧХ, і чи будуть опубліковані їхні списки.

"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", – повідомила представниця МКЧХ.

Вона додала, що реєстрація військовополонених організацією дає їм змогу "відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".

На запитання, чи можуть члени родин виведених з "Азовсталі" військовослужбовців дізнатися в МКЧХ, чи були вони зареєстровані організацією, Мірелла Ходейб заявила, що сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

18 травня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну на російських військовополонених.

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