Бійців планують забирати додому за посередництва міжнародних організацій.

Російські чиновники і маріонетки Кремля в ОРДО виступили з суперечливими заявами щодо долі захисників "Азовсталі", які очікують повернення в Україну в рамках обміну.

Як повідомляють російські ЗМІ, в понеділок, 22 травня, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що для українських військовослужбовців планують організувати на тимчасово окупованих територіях Донецької області "міжнародний трибунал".

Які країни ватажок "ДНР" планує залучити до псевдосудового "міжнародного" процесу - не повідомляється. Проте російські ЗМІ з посиланням на Пушиліна заявляють про активну підготовку документів для цього процесу.

Водночас у МЗС РФ говорять про можливість обміну захисників "Азовсталі". Так, заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, відповідаючи на запитання про те, чи обговорюється можливість обміну українських військових на полонених російських військових, заявив: "Не в моїй компетенції. Обговорюється, напевно, все це обговорюється".

На уточнювальне запитання про те, чи допускає МЗС РФ можливість обміну захисників "Азовсталі", він додав: "Я будь-яку можливість допускаю, яка не суперечить здоровому глузду".

Обмін захисників "Азовсталі": що варто знати

Як писав УНІАН, станом на 20 травня з "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали практично всіх людей, які були на території заводу.

Тяжкопоранених помістили до медичного закладу в Новоазовську (тимчасово окупована територія). Частину захисників Маріуполя через гуманітарний коридор доставлено в Оленівку (також знаходиться під окупацією).

Президент Володимир Зеленський запевнив, що бійців планують забирати додому за посередництва міжнародних організацій.

"Все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ. Очікуємо того чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому", - запевнив глава держави.

19 травня в окупованому селищі Оленівка Донецької області українських бійців, вивезених з Маріупольського заводу "Азовсталь", відвідали представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У МКЧХ наголошують, що пріоритетом організації є перевірка умов утримання військовополонених і поводження з ними, запобігання зникнення і підтримання їх зв'язку з сім'ями.

Організація проводить реєстрацію військовополонених, однак попередила, ці списки залишаться конфіденційними і не будуть оприлюднені.

Провокаційні заяви представників російської влади щодо зриву обміну українських військовослужбовців лунають не вперше. Раніше глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з "Азова".

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр акцентувала - пропозиції РФ про можливу заборону обміну українських захисників "Азовсталі" є політичними заявами, які мають "пропагандистську мету для внутрішнього російського споживання".

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