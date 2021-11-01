Кадрове питання вирішили на засіданні фракції "СН".

Народний депутат України Андрій Мотовиловець обраний першим заступником голови фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник фракції "СН" Юлія Палійчук.

Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

Як відомо, до цього цю посаду у фракції займав нинішній перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.

Читайте такожСтефанчук розповів, які очікуються серйозні зміни у роботі РадиТакож Палійчук в Telegram поділилася, що фракція "Слуга народу" пропонуватиме кандидатуру В’ячеслава Штучного на посаду керівника апарату Верховної Ради.

Вона зазначила, що фракція "підтримала пропозицію висунути В’ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради України".

Як відомо, Штучний уже займав цю посаду під час того, як головою ВРУ був Дмитро Разумков. В кулуарах говорили про те, що у Штучного з Разумковим не склалася співпраця, оскільки тодішній голова ВР вважав, що Штучний є "смотрящим при ньому від Офісу президента". Тоді Штучний написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що 3 листопада Верховна Рада має розглянути питання, пов'язані з призначеннями у Кабмін.

Автор: Надя Пришляк