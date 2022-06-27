Терор мирного населення, до якого відверто перейшов кремлівський режим, завдаючи ракетних і артилерійських ударів по цивільних об'єктах, має під собою кілька причин, вважають в Офісі президента.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович пояснив мотиви обстрілів російськими окупантами торгово-розважального центру в Кременчуці.

Про це він написав у Telegram.

"Ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці. За попередніми даними - багато загиблих і поранених (точні дані офіційно надасть МНС України). Всього в ТРЦ перебувало більше тисячі осіб. Це - ракетна Буча і вона, безумовно, понесе за собою чергові зміни у війні", - зазначив він.

На думку Арестовича, терор мирного населення, до якого відверто перейшов кремлівський режим, завдаючи ракетних і артилерійських ударів по цивільних об'єктах, має під собою кілька причин.

"Їм так хочеться; помста за зростаючу точність і результативність ударів ЗСУ по них; реакція на нові рішення ЄС, G7, країн НАТО, які фундаментально змінюють зміст і перспективи війни: гарантований високий рівень підтримки України і гарантована просадка соціосистеми "Російська Федерація" в кам'яно-вугільний вік; фрустрація від розуміння вищевказаних речей і розуміння, що війна - програна в цілому, як не крутись ще на конкретному полі бою. І не просто програна - з хрускотом ламається самий хребет путінського режиму, його здатність продавати світу ресурси і торгувати на обмін - страх", - написав Арестович.

Водночас, як зазначив радник глави ОП, кожен удар, що тягне за собою жертви мирних людей, негайно прискорює прийняття нових рішень колективним Заходом і Сходом.

"Сьогоднішній саміт G7 показав, що рішучість забити скаженому Кремлівському собаці в горлянку зуби, так, щоб він ніколи більше не зміг загрожувати нормальним людям у цьому великому світі, набула форми конкретних рішень... Думаю, розв'язаний терор прискорить і наступні чотири принципових рішення, яких ми домагаємося: передачу Україні нових видів важкого озброєння, введення сьомого пакету санкцій (ембарго на газ), нові санкції проти банківського сектора, визнання РФ країною-терористом", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, 27 червня в Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру з більш ніж тисячею цивільних.

Станом на 21:00 відомо про 11 загиблих і понад 40 поранених в результаті удару російських окупантів по ТРЦ.

Противник випустив ракети по Кременчуку з далеких бомбардувальників Ту-22М3 з Курської області РФ. Ворог використовував ракети Х-22.

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