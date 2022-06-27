У Кременчуку рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ, зазначили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Уже відомо про 11 загиблих внаслідок удару російських окупантів по торгово-розважальному центрі в Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

"Уже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ", - заявив він.

У Кременчуці достатньо запасів крові для постраждалих від ракетного обстрілу російських окупантів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який провів термінову нараду щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуці.

"Під час наради представники місцевих медичних служб наголосили: попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо. Додаткові термінові донації не потрібні", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 червня в Кременчуці російські окупанти вдарили ракетами по торговому центру з більш ніж тисячею цивільних, будівля загорілася.

В результаті обстрілу ТРЦ в Кременчуці виникла пожежа на площі понад 10 тис. кв. м.

Пізніше стало відомо, що ракети по Кременчуку були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з Курської області РФ. Супротивники використали ракети Х-22.

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