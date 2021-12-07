Рішення у справі прийняв Касаційний кримінальний суд, який входить до складу ВС.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розглянув касаційні скарги на судові рішення щодо засудженого, який навесні 2016 року, попередньо змовившись з іншою особою, з корисливих мотивів умисно вбив водія "Blablacar" Тараса Познякова.

Про це повідомила прес-служба суду.

Відповідно до вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року, залишеного без зміни ухвалою Київського апеляційного суду від 7 червня 2021 року, фігурант цього кримінального провадження був також визнаний винуватим у розбої – нападі на водія з метою заволодіння його майном, поєднаним із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), незаконному заволодінні автомобілем потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), підробленні та використанні офіційних документів (частини 1, 4 ст. 358 КК України), незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За вчинені кримінальні правопорушення засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

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Нагадаємо, 4 квітня 2016 року мати 25 львів'янина Тараса Познякова звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку.

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва. Він виїхав на власному авто зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов за допомогою сервісу BlaBlaCar, але пізніше зв’язок з ним припинився. Розшукуваний автомобіль "Ауді А-6" виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року правоохоронці за підозрою у вбивстві Познякова затримали Дмитра Голуба.

28 травня 2019 його засудили до довічного ув’язнення.

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Автор: Леся Лещенко