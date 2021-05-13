У разі внесення застави депутат має здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Сторона обвинувачення просить суд взяти народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни, під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це один із прокурорів повідомив під час засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу Медведчуку.

Читайте такожДії Медведчука могли призвести до зміни Кремлем політичного курсу України – слідство«Прошу застосувати стосовно підозрюваного Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 липня 2021 року. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 132 тис. 159 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 300 млн 930 гривням», - заявив він.

У разі внесення застави на підозрюваного Медведчука покладаються такі процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою досудового слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками, відповідно до списку визначеного слідством або прокурором; здати до органу досудового розслідування на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Що відомо про справу

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Верхня межа інкримінованого підозрюваному злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу, сягає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Козак, за даними правоохоронців, наразі переховується в РФ.

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Автор: Костянтин Гончаров