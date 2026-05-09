Путін відреагував на указ Зеленського щодо параду в Москві

У Кремлі вважають 9 травня "святим днем" і хваляться втратами у війні проти Гітлера.

Російський диктатор похвалився величезними втратами Росії у Другій світовій війні, пояснюючи, чому 9 травня такий важливий для нього день.

"Для нас, для Росії, все-таки 9 травня – це не комедійне шоу з грою на клавішних інструментах. Для нас це святий день, тому що кожна сім’я у нас постраждала", – зазначив він.

Путін зазначив, що з 27 мільйонів громадян СРСР, які загинули в роки Радянсько-Німецької війни, близько 70% припало на РРФСР.

"Ну, звичайно, для нас це подія, яка стосується кожного громадянина Російської Федерації, кожної нашої сім’ї. І ми тут ні в які ігри не граємо", – заявив диктатор, ймовірно, натякаючи на указ Зеленського про "дозвіл" провести парад у Москві.

Указ Зеленського про парад у Москві

Як писав УНІАН, напередодні президент України видав офіційний указ, який "дозволяє провести парад у м. Москві" у відповідь на "численні прохання". Документ визначає, що Красна площа виключається зі списку цілей Сил оборони на час проведення параду.

Також слід зазначити, що втрати Росії вже в нинішній війні проти України також набули досить страшних масштабів. За підрахунками російських опозиційних журналістів, лише поіменно відомих солдатів, які загинули в спробах знищити Україну, вже понад 250 тисяч осіб. Це ті, про кого відомо з публічних джерел. Фактичні втрати, очевидно, значно більші. Смерті цих людей Путіна чомусь не вражають.

