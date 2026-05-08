Зеленський видав указ про дозвіл провести парад в Москві

Український президент відверто "потролив" Росію.

Президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ, яким дозволив Росії провести військовий парад на Красній площі в Москві 9 травня. Текст указу оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація)", - йдеться в тексті указу.

Документ також чітко визначає часові та просторові межі для параду: з 10 години ранку за київським часом (щоправда без уточнення часу закінчення параду) та строго в межах Красної площі.

"Територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", - йдеться в указі, де також наводяться точні географічні координати цього квадрату.

Як писав УНІАН, цього року Росія вже вдруге від початку війни оголосила одностороннє перемир'я на 9 травня, аби українські дрони не зіпсували військовий парад в Москві. До того ж Росія кілька разів повторювала погрози знищити центр Києва, якщо Україна порушить це односторннє перемир'я.

При цьому вже відомо, що сам парад пройде у дуже скороченому форматі. Так, на ньому вперше за майже 20 років зовсім не буде військової техніки. Також повідомляється, що Путіна посилено охоронятимуть, в межах чого в Москві планують фактично повністю вимкнути мобільний зв'язок.

