Підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему.

Міністру транспорту Російської Федерації та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Читайте такожНардепу Шевченку повідомили підозру у держзраді через "дружбу з Білоруссю"За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему.

"Відповідно до неї з квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб. Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Не дивлячись на наявність прямих заборон органів авіаційної влади України та рекомендацій з цього приводу світових організацій у сфері цивільної авіації, російською авіакомпанією виконувалися незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України заочно оголосила підозру керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим.

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