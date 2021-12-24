За словами віце-прем'єра, Захід протягом багатьох років "наївно дивився на Москву".

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський допустив, що вони можуть побудувати паркан не тільки на кордоні з Білоруссю, а й з Україною.

Про це пише rmf24.pl.

"Я не виключаю, що вже створену дамбу на кордоні з Білоруссю потрібно буде зміцнити і продовжити до кордону з Україною", - сказав він в інтерв'ю Gazeta Polska Codziennie.

За його словами, Польща повинна бути готова до років занепокоєння і агресії на польсько-білоруському кордоні.

Читайте такожУ Британії засудили агресивну риторику Росії стосовно України й НАТО"Ми не знаємо, в якому напрямку піде ця агресія, за якою моделлю підуть росіяни, тому що вони стоять за нею. Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні у нас немає чіткої вказівки", - зазначив він.

Також Качинський вважає, що Захід протягом багатьох років "дуже наївно дивився на Москву".

Нагадаємо, що Польща збирається побудувати паркан висотою 2,5 метра на своєму кордоні з Білоруссю, щоб зупинити потік мігрантів.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.