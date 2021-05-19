26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП.

Заступник керівника Офісу глави Української держави Ігор Жовква заявив, що робота над організацією зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна ще триває.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

У відповідь на запитання щодо майбутньої можливої двосторонньої зустрічі президентів України та Росії Жовква сказав: «Ви чули позицію президента (України), ви чули позицію російської сторони щодо цього. Робота триває».

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Можлива зустріч Зеленського та Путіна: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

У Кремлі заявили про відсутність конкретики щодо зустрічі Зеленського та Путіна.

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Автор: Костянтин Гончаров