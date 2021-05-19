Робота що підготовки зустрічі Зеленського та Путіна триває / фото УНІАН

Заступник керівника Офісу глави Української держави Ігор Жовква заявив, що робота над організацією зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна ще триває.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

У відповідь на запитання щодо майбутньої можливої двосторонньої зустрічі президентів України та Росії Жовква сказав: «Ви чули позицію президента (України), ви чули позицію російської сторони щодо цього. Робота триває».

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Автор: Костянтин Гончаров