Заступник керівника Офісу глави Української держави Ігор Жовква заявив, що робота над організацією зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна ще триває.
Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
У відповідь на запитання щодо майбутньої можливої двосторонньої зустрічі президентів України та Росії Жовква сказав: «Ви чули позицію президента (України), ви чули позицію російської сторони щодо цього. Робота триває».
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Можлива зустріч Зеленського та Путіна: що відомо
- 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.
- 22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.
- 26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП Андрію Єрмаку.
- В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.
- У Кремлі заявили про відсутність конкретики щодо зустрічі Зеленського та Путіна.
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