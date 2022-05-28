Він заявив, що вважає рішення суду про розшук "незаконним"

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький, який під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав за кордон та перебуває у Відні, відреагував на оголошення його судом Києва у міжнародний розшук та прокоментував справу, яку проти нього розслідують в Україні.

У коментарі "Схемам" він заявив, що вважає рішення суду про розшук "незаконним", а саму справу проти нього – "зведенням рахунків".

Нагадаємо, Тупицького обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя (зокрема, у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту, підкупі свідка з метою відмови від дачі показань). Обвинувальний акт у цій справі направили до суду у травні 2021 року.

27 травня за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Подільський районний суд міста Києва оголосив Тупицького в міжнародний розшук – через "систематичне ухиляння від суду".

У коментарі колишній голова Конституційного суду заявив: "Я вважаю, що рішення є незаконним. По-перше, справа розглянута у відсутності захисників, які в цей час знаходились у Вінниці на іншому судовому процесі, про що суд завчасно був попереджений. По-друге, суду було надане моє місце перебування. Розшукують людину, коли невідоме його місце перебування".

Він підтвердив, що зараз перебуває у Відні – столиці Австрії, за його словами, він "офіційно зареєстрований державними органами". Причини неявки до суду, каже Тупицький, "тимчасові".

"В мене є певний медичний документ моєї дружини – в мене на сьогоднішній день троє неповнолітніх дітей, один з них тільки народився – син. І нічого страшного не було б, якби суд пішов шляхом слухання справи по відеоконференції. Є лист голови Верховного суду, який допускає в такій ситуації проводити такі процеси. Тим самим я хочу сказати, що я ніяким чином не переховуюсь від правосуддя, зацікавлений у розгляді цієї справи", – заявив Тупицький.

Він не виключає, що розгляне можливість оскарження рішення суду. На думку Тупицького, зараз йде "великий тиск на суддю", який ухвалив рішення про його розшук.

Екс-голова КСУ висловив думку, що хтось спеціально зводить з ним рахунки, але при цьому не захотів називати жодних імен: "Я хотів би про це все говорити, щоб не перекручувати, у свій час на своєму судовому засіданні".

У Офісі генпрокурора також повідомили, що перебування Тупицького на території Австрії є предметом досудового розслідування в окремому провадженні.

Тупицький після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому цього року разом із родиною переїхав на захід України, зокрема, у місто Стрий Львівської області, а згодом виїхав з України до Відня.

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