У партії зазначили, що США допомагають Україні боротися з корупціонерами.

Санкції США підтверджують, що Володимир Зеленський правильно зробив, що звільнив Олександра Тупицького із Конституційного суду.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Так вона прокоментувала санкції, запроваджені США стосовно Олександра Тупицького і Андрія Портнова.

"Дуже показово, що санкції США ввели 9 грудня, в день боротьби з корупцією. Це знак корупціонерам, що працювали у Конституційному суді, тому що ми говоримо зараз про пана Тупицького, про його дружину також, які були помічені в корупційних діяннях. І це ознака того, що наші партнери, США, говорять про те, що нікому не буде дозволено руйнувати антикорупційну структуру, електронне декларування, як це намагалися зробити КСУ", - заявила Шуляк.

Читайте такожАрахамія хоче посилити відповідальність за брехню щодо громадянства"Коли Зеленський видав указ стосовно відсторонення Тупицького, деякі опозиційні сили просто кричали, що це майже конституційний переворот. І сьогодні, коли США пишуть, що Тупицький - це екс-суддя КСУ, це ще раз доводить, що наші міжнародні партнери нам допомагають боротися і давати такі знаки корупціонерам", - підкреслила вона.

Що відомо про Олександра Тупицького

За даними слідства, у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

14 липня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Своєю чергою, в Офісі президента заявили, що вважають рішення КАС ВС спробою захистити корупційну систему і збираються подавати апеляцію на це рішення. У Зеленського вважають, що Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи тим же антиконституційним способом, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях".

У Верховному суді пояснили, що президент України зобов'язаний діяти лише в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України. Колегія суддів вважає, що видання президентом акта про скасування указу про призначення особи на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією та законами України гарантій незалежності та недоторканності судді КСУ.

Автор: Дмитро Хилюк