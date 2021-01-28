За словами президента, «Кримська платформа» стане майданчиком, який згуртує міжнародних партнерів на підтримку цілісності України.

Президент Володимир Зеленський назвав тимчасову окупацію Росією Криму «страшною помилкою», яку потрібно виправити.

Читайте такожЗеленський наголосив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній АмериціЯк інформує прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час наради щодо підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України.

У заході взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Було детально обговорено план проведення урочистостей з нагоди 30-ї річниці незалежності України та запуск «Кримської платформи». Стратегічно ці події мають відбутися із залученням міжнародної спільноти. Усі партнери та друзі України, лідери інших держав будуть запрошені листами за особистим підписом президента. Однак під час телефонних розмов з іноземними лідерами Зеленський також обговорює плани на майбутнє й запрошує долучитися до святкування та «Кримської платформи».

«Для України День Незалежності – велике свято. Але ми вже давно є рівноправним гравцем на міжнародній арені. Відзначення цієї важливої дати – 30-річчя незалежності – разом з нашими друзями й партнерами сприятиме зміцненню наших позицій. У 30 років ми ще такі молоді, у нас стільки попереду, але ми вже маємо безцінний досвід, який може укріплювати наші відносини й допомагатиме іншим», – зазначив глава держави.

Президент також наголосив, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення Криму.

«Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. «Кримська платформа» стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії», – наголосив Зеленський.

Що таке Кримська платформа

23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Саміт «Кримської платформи» за участі лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Костянтин Гончаров