Під час голосувань по питаннях зовнішньої політики в ЄС вимагається одностайна згода всіх держав-членів блоку.

Основні лівоцентристські партії Європи вважають, що Європейський Союз має поступово перейти від припципу одностайності до голосування більшістю в деяких сферах зовнішньої політики.

Про це йдеться у проекті документа регіональної групи Партії європейських соціалістів (PES), отриманому Reuters.

Під час голосувань по питаннях зовнішньої політики в ЄС вимагається одностайна згода всіх держав-членів блоку. За словами критиків, такий механізм ускладнює ухвалення рішень і є особливо проблематичним за часів серйозних криз, таких як війна Росії проти України.

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Проте невеликі країни, як правило, побоюються, що їхні національні інтереси не будуть захищені без права вето.

Як зазначає Reuters, в п'ятницю, 14 жовтня, в Берліні починається дводенний саміт PES. Серед соціалістичних лідерів, які, як очікується, відідають саміт, – глави урядів Іспанії, Португалії, Швеції, Норвегії та Фінляндії.

Лівоцентристські партії входять до складу 13 із 27 урядів ЄС. До них належить також тристороння коаліція Німеччини під керівництвом канцлера соціал-демократа Олафа Шольца, який у суботу, 15 жовтня, виступить із ключовою промовою.

Відповідно до проекту заключної заяви саміту PES, європейські соціалісти також вважають, що правила ЄС щодо національної державної допомоги мають бути пом'якшені. Це дозволить мати більше фінансових можливостей для боротьби з руйнівними наслідками нинішньої енергетичної кризи.

Згідно з документом, слід обмежити спекуляції на енергетичних ринках та запровадити цінові обмеження в енергетичному секторі.

Санкції ЄС проти Росії: що треба знати

6 жовтня 2022 року Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає встановлення обмеження цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт продукції на 7 мільярдів євро.

Раніше в Офісі президента України розповіли, що в дев'ятий пакет санкцій можна включити, наприклад, обмеження цін на нафту, відключення російських і білоруських банків від SWIFT та заборонити видавати візи росіянам.

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