Він запропонував створити ЄС на основі Франції та Німеччини.

Колишній президент Польщі Лех Валенса закликав розпустити Євросоюз і знову створити, але вже на основі Німеччини і Франції і без Польщі та Угорщини.

Таку пропозицію він висловив в інтерв'ю виданню Interia.

"Якщо Єврокомісія погодиться на KPO (Польський Національний план відновлення після пандемії коронавірусу), це буде її поразка. Євросоюз, замість того щоб йти на компроміс з Польщею, повинен розпуститися і через хвилину створити нову спільноту на основі Німеччини і Франції, але без Польщі та Угорщини", - заявив засновник і керівник профспілки "Солідарність" Валенса.

Колишній президент підкреслив, що "без верховенства закону немає сенсу жертвувати мільярди євро даремно", оскільки "ці гроші все одно розтратять і вкрадуть".

Нагадаємо, 1 червня Єврокомісія схвалила план відновлення економіки постраждалої від пандемії коронавірусу Польщі на загальну суму понад 35 млрд євро. Передбачається, що 23,9 млрд євро буде надано країні у вигляді грантів і 11,5 млрд євро - у вигляді кредитів в рамках фонду ЄС з відновлення і стійкості. При цьому прийняття плану відновлення затягнулося через те, що суд ЄС наклав на країну штраф, поки не буде виконано рішення про припинення в країні дії норм про дисциплінарну палату Верховного суду.

При цьому влада Польщі, яка прийняла мільйони українських біженців, потребує грошей і відкидає вимоги ЄС.

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