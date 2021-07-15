Раніше Зеленський заявляв, що жоден чиновник не зможе вимагати в українців паперові документи з 24 серпня цього року.

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект про перехід держави на безпаперовий документообіг (paperless-режим), яким також врегульовуються питання, пов'язані з наданням (отриманням) усіх категорій публічних послуг в електронній формі.

За відповідний законопроект "Про особливості надання електронних публічних послуг" (№5495) проголосували 238 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законопроект вводить нові терміни, такі як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", "публічна послуга" та інші терміни, пов'язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.

Крім того, законопроект встановлює особливості надання таких послуг. Зокрема, у разі, якщо закон для отримання послуги вимагає подання документів та/або інформації, що міститься в державних електронних ресурсах (реєстрах), такі документи та інформація не подаються громадянином, а замість цього зазначаються безпосередньо відомості, необхідні для надання публічної послуги.

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Якщо для отримання послуги потрібна інформація, якої немає в державних ресурсах, то надання паперового документу теж не вимагається. Громадянину достатьньо вказати необхідні відомості з паперового документу в заяві або ж прикріпити копію такого документу.

Якщо ж законом все ж передбачено обов'язкове надання паперових документів, то, згідно прийнятого сьогодні нормативного акту, громадянин зможе надати електронне відображення такого документу.

Закон вступає в дію через 3 дні з дня його опублікування.

Paperless - робоче середовище, в якому використання паперу усунене або значно зменшене, шляхом перетворення документів та інших паперів у цифрову форму документації. Прихильники стверджують, що "Перехід до безпаперової форми" значно заощаджує гроші, підвищує продуктивність, економить простір, робить листування та обмін інформацією легшими та скорішими, а збереження особистої інформації більш безпечнішим, і це у свою чергу допомагає довкіллю.

Міністерство цифрової трансформації України планує за три роки перевести всі державні послуги в онлайн-формат, а також розвинути всю необхідну інфраструктуру для цього.

В травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна увійде в режим "paperless", коли жоден чиновник не зможе вимагати в українців паперові документи, 24 серпня цього року. Зокрема, держустанови не зможуть відмовити в прийомі електронних документів “Дія”.

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Автор: Павло Степанець