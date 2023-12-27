Він зазначив, що переговори, які пропонує РФ, досить прості – це капітуляція України.

Насправді РФ готова говорити тільки про капітуляцію України у війні, але запускає фейки про нібито готовність до мирних переговорів.

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки. Він назвав фейком статтю The New York Times, де сказано, що російський президент Володимир Путін нібито "готовий до переговорів".

За його словами, глава Кремля не готовий до переговорів. "Путін або його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до переговорів", - сказав секретар РНБО.

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Він зазначив, що Україна визнає тільки формулу миру президента Володимира Зеленського, яка передбачає повне виведення військ РФ і покарання військових злочинців.

"Переговори, які пропонує РФ, досить прості – це наша капітуляція. Ми не можемо дозволити собі капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас знищувати. І ми і далі будемо йти до перемоги", - заявив Данілов.

Стаття The New York Times про Путіна

Газета The New York Times написала, що Путін принаймні з вересня цього року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню, заморожування бойових дій і переговорів з Україною. Журналісти заявили, що американські та міжнародні чиновники отримали такі "сигнали" від посланців Путіна.

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