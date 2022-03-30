За словами Подоляка, "усе, що потрібно було підготувати в рамках переговорного процесу, підготовлене" і зараз має пройти апробацію з російського боку.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, для чого потрібна зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Для того, щоб ми вже якось виходили на якісь рішення конкретні, щоб зупинити війну, то треба вже переходити у формат двосторонніх президентських переговорів", – заявив він.

За словами Подоляка, "усе, що потрібно було підготувати в рамках переговорного процесу, підготовлене" і зараз має пройти апробацію з російського боку.

"Ми, відповідно, можемо готуватися до зустрічі президентів. Але конкретної дати, безумовно, нема, бо це – логістичний процес", – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що референдум щодо договору про міжнародні гарантії безпеки для України може відбутися лише після виведення з України російських військ.

"Найважливіше - те, що ми перейшли до прагматики - це ключове", - зазначив Подоляк і додав, що Україна повинна мати союзників, які стоятимуть поруч, коли країні потрібна буде допомога. Він нагадав, що пропонується укласти юридично зафіксований договір про безпекові гарантії для України, де буде вказано країни-гаранти, які візьмуть на себе міжнародні юридичні зобов'язання.