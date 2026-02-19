Зеленський про переговори у Женеві: у трьох сторін три різні позиції щодо територій

Водночас у військовій групі на переговорах був певний прогрес.

Під час переговорів України, США та Росії у Женеві працювали дві групи – військова і політична. У питанні територій у трьох сторін були три різні точки зору.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Він зазначив, що у військовій групі представники делегацій говорили про питання моніторингу припинення вогню після закінчення війни. За словами глави держави, є певний прогрес.

"На політичному напрямку все складніше. У нас не однакові точки зору. У нас три різні точки зору з питання про території. Думаю, що це непросто, але ми намагалися бути дуже конструктивними", – додав Зеленський.

Президент також висловив думку, що мирні переговори мають відбуватися саме в Європі, оскільки європейці визнають, що російська агресія спрямована не лише проти України. Він додав, що наступна зустріч делегацій так само має пройти у Швейцарії.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна і надалі підтримує ідею США про те, що спочатку треба досягти припинення вогню на полі бою, а вже потім вирішувати питання дипломатичним шляхом.

