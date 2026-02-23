Євро дешевшає на початку тижня: курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,03 грн, а євро – 50,68 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 23 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,03 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складає 51,36 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,68 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,26 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 23 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта не змінилась і залишилась на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня також не змінилася: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня залишилась без змін.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що валютний ринок залишатиметься напруженим. За його прогнозом, з 23 лютого по 1 березня курс долара буде знаходитися в межах 43-43,5 гривні і 50-52 гривні на міжбанку і 43-43,75 гривні і 50-52 гривні на готівковому ринку.

