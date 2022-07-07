Великобританія підтримуватиме Україну "стільки, скільки це потрібно".

Оголошуючи про рішення подати у відставку прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запевнив українців, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Під час свого звернення Джонсон закликав Великобританію стати лідером у Європі за рівнем підтримки України.

Також він звернувся до українців та зазначив: "Я знаю, що ми у Британії продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це потрібно".

Як писав УНІАН, Джонсон виконуватиме обов'язки голови Консервативної партії та уряду, допоки не оберуть нового прем'єра.

"Процес вибору нового лідера має розпочатися зараз. Графік буде оголошено наступного тижня", – заявив він.

Відставка Борис Джонсона: що треба знати

Відставка Джонсона стала результатом безпрецедентного тиску з боку його уряду. У відставку подали ключові постаті уряду Джонсона - міністри фінансів та охорони здоров'я. За ними були нові звільнення. Загалом склали повноваження понад 40 членів уряду.

Причиною, через яку було ініційовано відставку Джонсона, став секс-скандал. Заступник голови консерваторів Кріс Пінчер приставав до колег за парламентом і будучи п'яним домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

Ще 6 липня Джонсон заявив, що готовий піти у відставку лише у двох випадках: якщо уряд не зможе продовжувати належним чином виконувати роботу; і якщо уряд не зможе і далі надавати підтримку Україні.

Вже 7 квітня прем'єр-міністр оголосив, що йде у відставку.

Згідно з останнім опитуванням британської компанії YouGov, міністр оборони Великобританії Бен Воллес - головний претендент на роль наступного прем'єр-міністра.

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