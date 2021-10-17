Питання візиту до України президента Франції після 23-річної паузи перейшло в практичну площину.

Візит до Українм президента Франції Еммануеля Макрона на цей час не узгоджений остаточно, однак, не виключено, що Макрон прибуде до Києва вже наприкінці листопада.

Таку заяву зробив екс-посол України у Франції Олег Шамшур, повідомляє "Дзеркало тижня".

Читайте такожЗеленський обговорив із Меркель і Макроном проведення саміту "нормандської четвірки"Шамшур зазначив, що питання візиту до України президента Франції після 23-річної паузи перейшло в практичну площину.

"Ввічливо-обнадійливі фрази про те, що у господаря Єлисейського палацу "є бажання і можливість візиту", які мені довелося десятки разів чути від французьких колег під час роботи в Парижі, трансформувалися, за моєю інформацією, в узгодження дат і практичного наповнення зустрічі на найвищому рівні", - зазначив Шамшур.

"Важливо, що почує під час переговорів у Києві (якщо вони відбудуться) Володимир Зеленський від свого французького візаві, якого він на початку президентської кар'єри вважав прикладом для наслідування. Не менш важливо, яким буде "сухий залишок" від його візиту до Москви, який планується відразу після відвідин Києва — по траєкторії Ангели Меркель, тільки у зворотному напрямку", — резюмував дипломат.

Нормандський формат:

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) по Донбасу відбулася в Парижі в грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки та на посиленні цієї складової домовленостей.

Зустріч "нормандської четвірки":

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Глава ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде переговори, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

11 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Автор: Олена Коваленко