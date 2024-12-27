Україна координує дії стосовно Північної Кореї з Японією та Південною Кореєю.

Наразі Київ не має жодного каналу комунікації з Північною Кореєю, яка активно допомагає Росії вести загарбницьку війну проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми не маємо дипломатичних зв'язків і у нас немає жодних каналів комунікації з Північною Кореєю. Перебуваємо у тісному контакті з нашими союзниками в Азії, з Японією і Республікою Корея (Південною Кореєю), узгоджуємо наші дії і політики стосовно Північної Кореї та поглиблення нею військової співпраці з Росією, що загрожує не лише нам, а й усій Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіону", - відзначив Тихий.

Україна та КНДР

Дтипломатичні відносини між Україною та КНДР були встановлені у січні 1992 року, а через 30 років їх довелося розірвати. Як писав УНІАН, у липні 2022 року Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин із Північною Кореєю після того, як Пхеньян визнав "незалежність" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

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У листопаді посол Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг заявив, що за наявними оцінками, Північна Корея передала Росії близько 9,4 мільйонів артилерійських снарядів для війни проти України.

Представник США зі спеціальних політичних питань, посол Роберт Вуд повідомив, що Північна Корея готується передати Росії ще більше балістичних ракет для завдання ударів по українських містах. Раніше, за запитом Росії, Північна Корея незаконно передала понад 18 тисяч контейнерів зі снарядами і матеріалами, що пов'язані із боєприпасами, та понад 100 балістичних ракет для застосування проти України.

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