Активи екс-нардепа, які було арештовано, знаходяться в Німеччині.

Суд арештував конюшню та інше нерухоме майно колишнього нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Відповідна постанова вищого антикорупційного суду, прийнята 23 грудня, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд задовольнив клопотання прокурора про арешт майна, що належить Онищенку, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Читайте такожСуд відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради: названа дата засіданняТак, ВАКС постановив накласти арешт на корпоративні права компанії "Gut Einhaus Liegenschafts GmbH" у розмірі частки 11% від її статутного капіталу, яка належить компанії Ostexpert Limited; майно, що належить компанії "Gut Einhaus Liegenschafts GmbH", зокрема, на садибу "Gut Einhause".

У рішенні суду уточнюється, що йдеться про нерухоме майно, а саме конюшню та інші приміщення, які знаходяться в Німеччині. Зокрема арешт накладено на "головну конюшню зі складом кінського спорядження, офіс скотаря, пральню, кухню, офісне приміщення, технічне приміщення, ванну кімнату" тощо.

Справа Олександра Онищенка – довідка УНІАН

Детективи Національного антикорупційного бюро України у грудні 2015 року почали розслідування справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", у результаті якого державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

За версією слідства, з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи 1,6 млрд грн, отриманими від реалізації газу, в результаті чого "Укргазвидобування" було завдано збитків у розмірі понад 740 млн грн.

Слідство встановило причетність до участі у скоєнні злочинів 29 осіб. З них семеро, у тому числі організатор схеми Олександр Онищенко, перебували у розшуку.

Влітку 2016 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенка затримали наприкінці листопада 2019 року в Німеччині за запитом НАБУ і САП.

У травні 2020 року Німеччина відмовила Онищенку у наданні політичного притулку і закликала його негайно залишити територію країни. Це не перша відмова Німеччини Онищенку. За два роки до цього німецьке посольство в Мадриді відмовилося видати йому національну візу, з якою він міг би претендувати на посвідку на проживання в Німеччині. Для отримання такої візи колишній депутат працевлаштувався директором заснованої ним же німецької фірми, на яку він оформляв придбання елітних коней для власного ранчо.

Тоді ж Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив в екстрадиції Онищенка. Судді вирішили, що тоді не можна було встановити, чи здійснюється кримінальне переслідування Онищенка в Україні з політичних мотивів. Суд також скасував ордер на арешт екс-нардепа.

10 січня 2021 року США ввели проти Онищенка за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу (зокрема, у російській кампанії з дезінформації), яка пов'язана з народним депутатом України Андрієм Деркачем.

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