Для підписання та реалізації положень договору РФ має відвести свої війська на позиції, де вони перебували до 23 лютого.

Голова переговорної групи Давид Арахамія про процедуру імплементації договору щодо гарантій безпеки України.

Про це він повідомив в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Спочатку має бути повне припинення вогню. Ніхто не буде нічого парафувати або візувати, якщо літатимуть ракети і застосовуватиметься зброя на території України", - сказав Арахамія.

За його словами, потім може відбутися парафування документу, яким сторони засвідчать, що це остаточно узгоджений текст договору, а після цього - великий саміт міжнародних партнерів.

"Перед самітом має бути повне відведення військ. Або після парафування на саміті має бути відведення, але не пізніше... Повне відведення на позиції, де вони перебували до 23 лютого... І потім уже тимчасове застосування договору...", - сказав голова переговорної групи.

Він уточнив, що положення договору запроваджуватимуться тимчасово, оскільки парламенти країн-гарантів також мають ратифікувати цей документ, а на це необхідний певний час.

"А найголовніше, що ми говоримо: щоб перейти зараз у повний нейтральний статус, нам потрібно змінювати Конституцію", - наголосив Арахамія.

За його словами, політики не хочуть брати на себе таку відповідальність, цей вибір має зробити український народ на всеукраїнському референдумі.

"Це велика процедура, на півроку буде точно, але вона не може бути на немирній території зроблена…", - наголосив Арахамія.

Він додав, що для участі у референдумі усі українці, які через війну виїхали з країни, мають повернутися додому.

За словами очільника переговорної групи, наразі питання для референдуму ще не сформульовані.

Після затвердження нейтрального статусу на референдумі народні депутати мають внести відповідні зміни до Конституції.

"Для цього треба ще дві сесії парламенту по 300 голосів... Я вважаю, що це ще не менш ніж рік", - додав Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

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